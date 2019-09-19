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      Выпуск новостей за 14: 00: мера пресечения Ефремову. Лучшая служебная собака страны

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В выпуске новостей 19 сентября по состоянию на 14:00 – вместо домашнего ареста на личное обязательство. Старобельский районный суд Луганской области смягчил меру пресечения бывшему регионалу Александру Ефремову и фактически отпустил его на волю. На Львовщине выбирают лучшую служебную собаку страны. На чемпионат съехались более 20 кинологов со своими хвостатыми напарниками.

      Также в выпуске:

      Псевдоподрывнику моста в Киеве грозит пожизненное заключение.

      Кличко предложил парламенту распустить Киевсовет.

      Атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии совершил Иран.

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      Теги: Александр Ефремов Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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