Выпуск новостей за 14: 00: мера пресечения Ефремову. Лучшая служебная собака страны
В выпуске новостей 19 сентября по состоянию на 14:00 – вместо домашнего ареста на личное обязательство. Старобельский районный суд Луганской области смягчил меру пресечения бывшему регионалу Александру Ефремову и фактически отпустил его на волю. На Львовщине выбирают лучшую служебную собаку страны. На чемпионат съехались более 20 кинологов со своими хвостатыми напарниками.
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Источник: 24 канал
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