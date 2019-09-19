Випуск новин за 14:00: Запобіжний захід Єфремову. Найкращий службовий собака країни
У випуску новин за 19 вересня станом на 14:00 – замість домашнього арешту особисте зобов'язання. Старобільський районний суд Луганщини пом'якшив запобіжний захід колишньому регіоналу Олександрові Єфремову і фактично відпустив його на волю. на Львівщині обирають найкращого службового собаку країни. На чемпіонат з'їхались понад 20 кінологів зі своїми хвостатими напарниками.
Також у випуску:
Псевдопідривнику моста в Києв загрожує довічне ув'язнення.
Кличко запропонував парламенту розпустити Київраду.
Атаку на нафтові об'єкти у Саудівській Аравії здійснив Іран.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі