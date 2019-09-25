Выпуск новостей за 14: 00: Новый глава Нацполиции. Хасиды едут в Украину
В выпуске новостей за 25 сентября по состоянию на 14:00 – министерство внутренних дел Украины назначило главой Национальной полиции Украины заместителя председателя Нацполиции Игоря Клименко. В Украину съезжаются хасиды, чтобы отпраздновать в Умани иудейский Новый год.
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Источник: 24 канал
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