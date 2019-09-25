Выпуск новостей за 14: 00: Новый глава Нацполиции. Хасиды едут в Украину

В выпуске новостей за 25 сентября по состоянию на 14:00 – министерство внутренних дел Украины назначило главой Национальной полиции Украины заместителя председателя Нацполиции Игоря Клименко. В Украину съезжаются хасиды, чтобы отпраздновать в Умани иудейский Новый год.

Также в выпуске: В Мариуполе легковушка сбила двух подростков. Обоих детей госпитализировали в больницу. Белый дом обнародует полную расшифровку июльского разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиро Зеленским. На фронте в результате обстрелов пророссийских боевиков погиб украинский военный, еще двое ранены.

Источник: 24 канал