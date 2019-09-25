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      ЗЕЛЕНСКИЙ В США ДОНАЛЬД ТРАМП МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ

      Выпуск новостей за 14: 00: Новый глава Нацполиции. Хасиды едут в Украину

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 сентября по состоянию на 14:00 – министерство внутренних дел Украины назначило главой Национальной полиции Украины заместителя председателя Нацполиции Игоря Клименко. В Украину съезжаются хасиды, чтобы отпраздновать в Умани иудейский Новый год.

      Также в выпуске:

      В Мариуполе легковушка сбила двух подростков. Обоих детей госпитализировали в больницу.

      Белый дом обнародует полную расшифровку июльского разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиро Зеленским.

      На фронте в результате обстрелов пророссийских боевиков погиб украинский военный, еще двое ранены.

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      Теги: Выпуск новостей Полиция
      Источник: 24 канал
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