Випуск новин за 14:00: Новий глава Нацполіції. Хасиди їдуть до України
У випуску новин за 25 вересня станом на 14:00 – міністерство внутрішніх справ України призначило головою Національної поліції України заступника голови Нацполіції Ігоря Клименка. До України з'їжджаються хасиди, щоб відсвяткувати в Умані іудейський Новий рік.
Також у випуску:
До України з'їжджаються засиди, щоб відсвяткувати в Умані іудейський Новий рік.
Білий дім оприлюднить повну розшифровку липневої розмови між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиро Зеленським.
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Джерело: 24 канал
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