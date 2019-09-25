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      Випуск новин за 14:00: Новий глава Нацполіції. Хасиди їдуть до України

      Випуск новин 11 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 вересня станом на 14:00 – міністерство внутрішніх справ України призначило головою Національної поліції України заступника голови Нацполіції Ігоря Клименка. До України з'їжджаються хасиди, щоб відсвяткувати в Умані іудейський Новий рік.

      Також у випуску:

      До України з'їжджаються засиди, щоб відсвяткувати в Умані іудейський Новий рік.

      Білий дім оприлюднить повну розшифровку липневої розмови між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиро Зеленським.

      На фронті внаслідок обстрілів проросійських бойовиків загинув український військовий, ще двоє поранені.

      blog_ava
      Зустріч Трампа з Зеленським: очікування та прогнози
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Поліція
      Джерело: 24 канал
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