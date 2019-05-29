Выпуск новостей за 14: 00: Заседание относительно увольнения правительства. Съезд "Самопомочи"

В выпуске новостей за 29 мая по состоянию на 14:00 – состоялось заседание комитета по правовой политике и правосудию. Он рекомендует депутатам уволить правительство и принять изменения в избирательный кодекс. Партия "Самопомич" представит, кто в ее составе пойдет на досрочные парламентские выборы в Верховную Раду.

Также в выпуске: Во Львовской области в результате обрушения породы на шахте "Лесная" погибли двое горняков. Порода обвилась на горизонте 242 метра, на месте аварии работают спасатели и полиция.

Источник: 24 канал