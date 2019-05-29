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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Выпуск новостей за 14: 00: Заседание относительно увольнения правительства. Съезд "Самопомочи"

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 мая по состоянию на 14:00 – состоялось заседание комитета по правовой политике и правосудию. Он рекомендует депутатам уволить правительство и принять изменения в избирательный кодекс. Партия "Самопомич" представит, кто в ее составе пойдет на досрочные парламентские выборы в Верховную Раду.

      Также в выпуске:

      Во Львовской области в результате обрушения породы на шахте "Лесная" погибли двое горняков. Порода обвилась на горизонте 242 метра, на месте аварии работают спасатели и полиция.

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      Теги: Отставка Гройсмана Владимир Гройсман Выпуск новостей Верховная Рада Самопомич
      Источник: 24 канал
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