Випуск новин за 14:00: Засідання щодо звільнення уряду. З'їзд "Самопомочі"
У випуску новин за 29 травня станом на 14:00 – відбулося засідання комітету з правової політики і правосуддя. Він рекомендує депутатам звільнити уряд і ухвалити зміни до виборчого кодексу. Партія "Самопоміч" представить, хто у її складі піде на дострокові парламентські вибори до Верховної Ради.
Також у випуску:
У Львівській області внаслідок обвалення породи на шахті "Лісова" загинули двоє гірників. Порода обвилася на горизонті 242 метри, на місці аварії працюють рятувальники та поліція.
Джерело: 24 канал
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