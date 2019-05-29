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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Випуск новин за 14:00: Засідання щодо звільнення уряду. З'їзд "Самопомочі"

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 травня станом на 14:00 – відбулося засідання комітету з правової політики і правосуддя. Він рекомендує депутатам звільнити уряд і ухвалити зміни до виборчого кодексу. Партія "Самопоміч" представить, хто у її складі піде на дострокові парламентські вибори до Верховної Ради.

      Також у випуску:

      У Львівській області внаслідок обвалення породи на шахті "Лісова" загинули двоє гірників. Порода обвилася на горизонті 242 метри, на місці аварії працюють рятувальники та поліція.

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      Теги: Верховна Рада Випуск новин Володимир Гройсман Відставка Гройсмана Самопоміч
      Джерело: 24 канал
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