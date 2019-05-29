Випуск новин за 14:00: Засідання щодо звільнення уряду. З'їзд "Самопомочі"

У випуску новин за 29 травня станом на 14:00 – відбулося засідання комітету з правової політики і правосуддя. Він рекомендує депутатам звільнити уряд і ухвалити зміни до виборчого кодексу. Партія "Самопоміч" представить, хто у її складі піде на дострокові парламентські вибори до Верховної Ради.

Також у випуску: У Львівській області внаслідок обвалення породи на шахті "Лісова" загинули двоє гірників. Порода обвилася на горизонті 242 метри, на місці аварії працюють рятувальники та поліція.

Джерело: 24 канал