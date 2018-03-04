Выпуск новостей за 15:00: Активисты отправились в Крысина. Почтение памяти убитых украинцев
Выпуск новостей 15:52, 4 марта 70 Читати новину українською
В выпуске новостей за 4 марта по состоянию на 15:00 – около 50 участников Автомайдана и представителей других общественных организаций отправились домой к Юрию Крысину, которого обвиняют в убийстве майдановцев Вячеслава Веремия в феврале 14-го. В Польше почтили память убитых в Павлокоме украинцев.
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Источник: 24 Канал
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