Выпуск новостей за 15:00: Активисты отправились в Крысина. Почтение памяти убитых украинцев

В выпуске новостей за 4 марта по состоянию на 15:00 – около 50 участников Автомайдана и представителей других общественных организаций отправились домой к Юрию Крысину, которого обвиняют в убийстве майдановцев Вячеслава Веремия в феврале 14-го. В Польше почтили память убитых в Павлокоме украинцев.

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