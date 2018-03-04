Випуск новин за 15:00: Активісти навідалися до Крисіна. Вшанування пам'яті вбитих українців

У випуску новин за 4 березня станом на 15:00 – близько 50 учасників Автомайдану та представників інших громадських організацій навідалися додому до Юрія Крисіна, якого звинувачують у вбивстві майданівця В'ячеслава Веремія у лютому 14-го. У Польщі вшанували пам9ять вбитих у Павлокомі українців.

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