Випуск новин за 15:00: Активісти навідалися до Крисіна. Вшанування пам'яті вбитих українців
Випуск новин 15:47, 4 березня 138 Читать новость на русском
У випуску новин за 4 березня станом на 15:00 – близько 50 учасників Автомайдану та представників інших громадських організацій навідалися додому до Юрія Крисіна, якого звинувачують у вбивстві майданівця В'ячеслава Веремія у лютому 14-го. У Польщі вшанували пам9ять вбитих у Павлокомі українців.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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