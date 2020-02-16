Выпуск новостей за 15:00: Авария с фанатами в Перу. Подрыв банкомата
В выпуске новостей за 16 февраля по состоянию на 15:00 – автобус с пассажирами упал с 15 метровой высоты в Перу. По меньшей мере восемь человек погибли. В Николаеве злоумышленники взорвали банкомат. С помощью взрывчатки они повредили банкомат и похитили оттуда 250 тысяч гривен.
Также в выпуске:
Машину с телами четырех парней подняли из пруда в одном из сел на Львовщине.
В Москве во время утренней службы на людей с ножом набросился мужчина.
Сожгли машину священнику украинской Православной церкви на Волыни.
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