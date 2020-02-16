Випуск новин за 15:00: Аварія з фанатами в Перу. Підрив банкомату

У випуску новин за 16 лютого станом на 15:00 – автобус із пасажирами впав із 15 метрової висоти в Перу. Щонайменше восьмеро людей загинули. У Миколаєві зловмисники підірвали банкомат. За допомогою вибухівки вони пошкодили банкомат і викрали звідти 250 тисяч гривень.

Також у випуску: Автівку з тілами чотирьох хлопців підняли зі ставка в одному з сіл на Львівщині. У Москві під час ранкової служби на людей із ножем накинувся чоловік. Спалили автівку священнику української Православної церкви на Волині.