Випуск новин за 15:00: Аварія з фанатами в Перу. Підрив банкомату
У випуску новин за 16 лютого станом на 15:00 – автобус із пасажирами впав із 15 метрової висоти в Перу. Щонайменше восьмеро людей загинули. У Миколаєві зловмисники підірвали банкомат. За допомогою вибухівки вони пошкодили банкомат і викрали звідти 250 тисяч гривень.
Також у випуску:
Автівку з тілами чотирьох хлопців підняли зі ставка в одному з сіл на Львівщині.
У Москві під час ранкової служби на людей із ножем накинувся чоловік.
Спалили автівку священнику української Православної церкви на Волині.
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