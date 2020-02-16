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      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ СЛУГА НАРОДУ КОРОНАВІРУС 2020
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      Випуск новин за 15:00: Аварія з фанатами в Перу. Підрив банкомату

      Випуск новин

      У випуску новин за 16 лютого станом на 15:00 – автобус із пасажирами впав із 15 метрової висоти в Перу. Щонайменше восьмеро людей загинули. У Миколаєві зловмисники підірвали банкомат. За допомогою вибухівки вони пошкодили банкомат і викрали звідти 250 тисяч гривень.

      Також у випуску:

      Автівку з тілами чотирьох хлопців підняли зі ставка в одному з сіл на Львівщині.

      У Москві під час ранкової служби на людей із ножем накинувся чоловік.

      Спалили автівку священнику української Православної церкви на Волині.

       

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      Теги: Перу Випуск новин
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