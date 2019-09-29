Выпуск новостей за 15:00: Автобусы в аннексированный Крым. Арест главаря боевиков
В выпуске новостей за 29 сентября по состоянию на 15:00 – к админгранице с оккупированным Крымом теперь будут возить пассажиров легально. Там появятся официальные автобусные станции. Появилась информация, что "лидер" так называемой "ДНР" Денис Пушилин арестован.
Также в выпуске:
Украинские военные нанесли мощный огневой удар по позициям пророссийских боевиков на Донбассе.
Хасиды съехались в Украину, чтобы отпраздновать новый год по иудейскому календарю.
На Донбассе обошлось без потерь. Однако мины калибра 120 и 82 миллиметра сыпали на позиции наших армейцев.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии