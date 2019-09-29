Випуск новин за 15:00: Автобуси до анексованого Криму. Арешт ватажка бойовика

У випуску новин за 29 вересня станом на 15:00 – до адмінмежі з окупованим Кримом тепер возитимуть пасажирів легально. Там з'являться офіційні автобусні станції. З'явилась інформація, що "лідер" так званої "ДНР" Денис Пушилін заарештований.

Також у випуску: Українські військові завдали потужного вогневого удару по позиціях проросійських бойовиків на Донбасі. Хасиди з'їхались до України, щоб відсвяткувати новий рік за юдейським календарем. На Донбасі обійшлось без втрат. Однак міни калібру 120 та 82 міліметри сипали на позиції наших армійців.

Джерело: 24 канал