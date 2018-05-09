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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Выпуск новостей за 15:00: "Бессмертный полк" в Киеве. Запрещенная символика

Выпуск новостей 85 Читати новину українською

В выпуске новостей за 9 мая по состоянию на 15:00 – пророссийские силы устроили шествие "Бессмертного полка" в Киеве. За запрещенную в Украине советскую символику задержали 20 человек.

Также в выпуске:

В ночь на 9 мая из-за вражеского обстрела один украинский военный погиб, еще четверо воинов получили ранения. Есть потери и среди врагов. По данным разведки, одного оккупанта уничтожили, еще пятеро ранены.

Украина отмечает День победы над нацизмом.

Почему политологи придумали отдельный термин для российского 9 мая.

57 человек остаются в больницах после отравления в Черкассах.

Из Украины выдворили двух журналисток российских пропагандистских каналов.

Теги: Выпуск новостей День Победы 9 мая Декоммунизация
Источник: 24 Канал
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Новости за 9 мая
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