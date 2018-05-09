Выпуск новостей за 15:00: "Бессмертный полк" в Киеве. Запрещенная символика

В выпуске новостей за 9 мая по состоянию на 15:00 – пророссийские силы устроили шествие "Бессмертного полка" в Киеве. За запрещенную в Украине советскую символику задержали 20 человек.

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