Випуск новин за 15:00: "Безсмертний полк" у Києві. Заборонена символіка
У випуску новин за 9 травня станом на 15:00 – проросійські сили влаштували ходу "Безсмертного полку" у Києві. Через заборонену в Україні радянську символіку затримали 20 осіб.
Також у випуску:
У ніч на 9 травня через ворожий обстріл один український військовий загинув, ще четверо воїнів отримали поранення. Є втрати і серед ворогів. За даними розвідки, одного окупанта знищено, ще п'ятьох поранено.
Україна відзначає День перемоги над нацизмом.
Чому політологи придумали окремий термін для російського 9 травня.
57 осіб залишаються у лікарнях після отруєння у Черкасах.
З України видворили двох журналісток російських пропагандистських каналів.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі