Випуск новин за 15:00: "Безсмертний полк" у Києві. Заборонена символіка

У випуску новин за 9 травня станом на 15:00 – проросійські сили влаштували ходу "Безсмертного полку" у Києві. Через заборонену в Україні радянську символіку затримали 20 осіб.

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У ніч на 9 травня через ворожий обстріл один український військовий загинув, ще четверо воїнів отримали поранення. Є втрати і серед ворогів. За даними розвідки, одного окупанта знищено, ще п'ятьох поранено.

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