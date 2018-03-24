Выпуск новостей за 15:00: Час земли. Обстрелы в Авдеевке

В выпуске новостей за 24 марта по состоянию на 15:00 – 24 марта мир проводит акцию "Час Земли", которая завершится отключением на 1 час (в 20:30 по местному времени) ненужных электроприборов. В результате обстрела оккупационными войсками России жилых кварталов Авдеевки на Донбассе был уничтожен ряд инфраструктурных объектов и частная собственность жителей города.

Также в выпуске: Во Франции скончался полицейский. Польского студента, который сжег украинский герб, депортировали из Украины. Работа украинского культурного центра в Москве.