Випуск новин за 15:00: Година землі. Обстріли в Авдіївці

У випуску новин за 24 березня станом на 15:00 – 24 березня світ проводить акцію Година Землі, яка завершиться вимкненням на 1 годину (о 20:30 за місцевим часом) непотрібних електроприладів. Внаслідок обстрілу окупаційними військами Росії житлових кварталів Авдіївки на Донбасі було знищено низку інфраструктурних об'єктів і приватну власність жителів міста.

Також у випуску: У Франції помер поліцейський. Польського студента, який спалив український герб депортували з України. Робота українського культурного центру у Москві.