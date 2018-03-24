Випуск новин за 15:00: Година землі. Обстріли в Авдіївці
У випуску новин за 24 березня станом на 15:00 – 24 березня світ проводить акцію Година Землі, яка завершиться вимкненням на 1 годину (о 20:30 за місцевим часом) непотрібних електроприладів. Внаслідок обстрілу окупаційними військами Росії житлових кварталів Авдіївки на Донбасі було знищено низку інфраструктурних об'єктів і приватну власність жителів міста.
Також у випуску:
У Франції помер поліцейський.
Польського студента, який спалив український герб депортували з України.
Робота українського культурного центру у Москві.
Джерело: 24 Канал
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