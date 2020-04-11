Выпуск новостей за 15:00 Чернобыльский пожар. Комендантский час в Турции
В выпуске новостей за 11 апреля по состоянию на 15:00 – пожар в Чернобыльской зоне будет стоить государству десятки миллионов гривен. Такое заявили в Госагентстве по управлению зоной отчуждения. В Турции ввели комендантский час. Людям нельзя выходить из дома в течение всех выходных.
Также в выпуске:
113 граждан Украины вернулись на Родину из Объединенных Арабских Эмиратов. Чартерный спецрейс прибыл в Борисполь сегодня ночью.
Президент Владимир Зеленский проинспектировал работу палаточного городка для больных COVID-19 в Донецкой области.
Первую смерть от COVID-19 зафиксировали на Хмельнитчине. Там умерла сотрудница местной больницы.
Для жителей городка Пенджаб, что на севере Индии, открылся необычный вид – горный хребет Гималаев. Горы последний раз было видно на горизонте еще 30 лет назад.
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