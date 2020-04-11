Випуск новин за 15:00: Чорнобильська пожежа. Комендантська година у Туреччині
У випуску новин за 11 квітня станом на 15:00 – пожежа в Чорнобильській зоні коштуватиме державі десятки мільйонів гривень. Таке заявили в Держагенстві з управління зоною відчуження. У Туреччині запровадили комендантську годину. Людям не можна виходити з дому впродовж усіх вихідних.
Також у випуску:
113 громадян України повернулися на Батьківщину з Об'єднаних Арабських Еміратів. Чартерний спецрейс прибув до Борисполя сьогодні уночі.
Президент Володимир Зеленський проінспектував роботу наметового містечка для хворих на COVID-19 на Донеччині.
Першу смерть відCOVID-19 зафіксували на Хмельниччині. Там померла працівниця місцевої лікарні.
Для жителів містечка Пенджаб, що на півночі Індії, відкрився незвичний краєвид – гірський хребет Гімалаїв. Гори востаннє виднілися на горизонті ще 30 років тому.
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