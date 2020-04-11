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      Випуск новин за 15:00: Чорнобильська пожежа. Комендантська година у Туреччині

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 квітня станом на 15:00 – пожежа в Чорнобильській зоні коштуватиме державі десятки мільйонів гривень. Таке заявили в Держагенстві з управління зоною відчуження. У Туреччині запровадили комендантську годину. Людям не можна виходити з дому впродовж усіх вихідних.

      Також у випуску:

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      Теги: Новини Туреччини Чорнобиль Випуск новин
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