Выпуск новостей за 15:00: Чествование памяти жертв сталинских репрессий. Допрос Артеменко

В выпуске новостей за 20 мая по состоянию на 15:00 – в третье воскресенье мая Украина чтит память жертв сталинских репрессий. Федеральное бюро расследований допросило экс-нардепа от "Радикальной партии" Андрея Артеменко.

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