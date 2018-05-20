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КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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Выпуск новостей за 15:00: Чествование памяти жертв сталинских репрессий. Допрос Артеменко

Выпуск новостей 12 Читати новину українською

В выпуске новостей за 20 мая по состоянию на 15:00 – в третье воскресенье мая Украина чтит память жертв сталинских репрессий. Федеральное бюро расследований допросило экс-нардепа от "Радикальной партии" Андрея Артеменко.

Также в выпуске:

Болельщики "Реала" отказываются лететь в Киев на финал Лиги Чемпионов. Более двух тысяч фанов испанского футбольного клуба уже сдали свои билеты на матч "Реал" – "Ливерпуль", который состоится 26 мая.

На Николаевщине произошло смертельное ДТП. Водитель микроавтобуса с семью пассажирами врезался в дерево. Пятеро людей погибли, еще трое пострадали.

Сегодня пророссийские боевики уже пять раз обстреляли украинские позиции в Авдеевке из "Градов".

В Венесуэле проходят досрочные президентские выборы.

 

Теги: Андрей Артеменко СССР История Выпуск новостей
Источник: 24 Канал
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