Випуск новин за 15:00: Вшанування пам'яті жертв сталінських репресій. Допит Артеменка
У випуску новин за 20 травня станом на 15:00 – у третю неділю травня Україна вшановує пам'ять жертв сталінських репресій. Федеральне бюро розслідувань допитало екс-нардепа від "Радикальної партії" Андрія Артеменка.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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