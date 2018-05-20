Випуск новин за 15:00: Вшанування пам'яті жертв сталінських репресій. Допит Артеменка

У випуску новин за 20 травня станом на 15:00 – у третю неділю травня Україна вшановує пам'ять жертв сталінських репресій. Федеральне бюро розслідувань допитало екс-нардепа від "Радикальної партії" Андрія Артеменка.

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На Миколаївщині сталася смертельна ДТП. Водій мікроавтобуса з сімома пасажирами врізався в дерево. П'ятеро людей загинули, ще троє постраждали.

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