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      Выпуск новостей за 15:00 Дело о хищении в "Спецтехноэкспорт". Спасение медведицы

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 марта по состоянию на 15:00 – главные фигуранты по делу о хищениях в "Спецтехноэкспорте", которых подозревают в растрате 55 миллионов гривен, вышли из СИЗО под залог. Медведица Ласку, которая жила в невыносимых условиях в Покровском зоопарке в Донецкой области, получила новый дом – в медвежьем убежища "Домажир" возле Львова.

      Также в выпуске:

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      Теги: Мир животных Выпуск новостей Деньги
      Источник: 24 канал
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