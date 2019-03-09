Выпуск новостей за 15:00 Дело о хищении в "Спецтехноэкспорт". Спасение медведицы

В выпуске новостей за 9 марта по состоянию на 15:00 – главные фигуранты по делу о хищениях в "Спецтехноэкспорте", которых подозревают в растрате 55 миллионов гривен, вышли из СИЗО под залог. Медведица Ласку, которая жила в невыносимых условиях в Покровском зоопарке в Донецкой области, получила новый дом – в медвежьем убежища "Домажир" возле Львова.

Также в выпуске: Пророссийские боевики обстреляли опорный пункт возле Крымского. В Киеве пассажиры снесли авто, припаркованное на путях трамвая. Послы 13 стран продекламировали стихи Тараса Шевченко по случаю его дня рождения. Протестующие движения "желтых жилетов" 17 раз вышли на митинг.