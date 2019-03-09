Випуск новин за 15:00: Справа про розкрадання в "Спецтехноекспорті". Порятунок ведмедиці

У випуску новин за 9 березня станом на 15:00 – головні фігуранти у справі про розкрадання в "Спецтехноекспорті", яких підозрюють у розтраті 55 мільйонів гривень, вийшли з СІЗО під заставу. Ведмедиця Ласку, яка жила в нестерпних умовах в Покровському зоопарку на Донеччині, отримала новий дім – у ведмежому притулку "Домажир" біля Львова.

Також у випуску: Проросійські бойовики обстріляли опорний пункт біля Кримського. У Києві пасажири знесли авто, припарковане на колії трамваю. Посли 13 країн продекламували вірші Тараса Шевченка з нагоди його дня народження. Протестувальники руху "жовтих жилетів" 17 раз вийшли на мітинг.