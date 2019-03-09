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      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ
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      Випуск новин за 15:00: Справа про розкрадання в "Спецтехноекспорті". Порятунок ведмедиці

      Випуск новин 33 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 березня станом на 15:00 – головні фігуранти у справі про розкрадання в "Спецтехноекспорті", яких підозрюють у розтраті 55 мільйонів гривень, вийшли з СІЗО під заставу. Ведмедиця Ласку, яка жила в нестерпних умовах в Покровському зоопарку на Донеччині, отримала новий дім – у ведмежому притулку "Домажир" біля Львова.

      Також у випуску: 

      Проросійські бойовики обстріляли опорний пункт біля Кримського.

      У Києві пасажири знесли авто, припарковане на колії трамваю.

      Посли 13 країн продекламували вірші Тараса Шевченка з нагоди його дня народження.

      Протестувальники руху "жовтих жилетів" 17 раз вийшли на мітинг.

      blog_ava
      Чому Крим став важким тягарем для Росії
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      Теги: Світ тварин Випуск новин Гроші
      Джерело: 24 канал
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