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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ИТОГИ 2019
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      Выпуск новостей за 15:00: Депортация Исаева. Филиппины сотрясло мощное землетрясение

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 декабря по состоянию на 15:00 – перед визитом Владимира Зеленского в Азербайджан, который планируется в ближайшие недели, Украина выдала Баку их оппозиционного активиста. Речь идет о блогере Эльвине Исаеве. На филиппинском острове Минданао погибла шестилетняя девочка. Она стала жертвой мощного землетрясения, которое поразило остров утром.

      Также в выпуске:

      На юго-западе Китая затопило угольную шахту.

      Российские оккупационные войска продолжают пренебрегать взятыми на себя во Франции обязательствами о прекращении огня.

      Сильный ветер с дождями накрыл сразу несколько регионов Франции.

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      Теги: Стихийный бедствия Выпуск новостей
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