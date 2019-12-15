Выпуск новостей за 15:00: Депортация Исаева. Филиппины сотрясло мощное землетрясение

В выпуске новостей за 15 декабря по состоянию на 15:00 – перед визитом Владимира Зеленского в Азербайджан, который планируется в ближайшие недели, Украина выдала Баку их оппозиционного активиста. Речь идет о блогере Эльвине Исаеве. На филиппинском острове Минданао погибла шестилетняя девочка. Она стала жертвой мощного землетрясения, которое поразило остров утром.

Также в выпуске: На юго-западе Китая затопило угольную шахту. Российские оккупационные войска продолжают пренебрегать взятыми на себя во Франции обязательствами о прекращении огня. Сильный ветер с дождями накрыл сразу несколько регионов Франции.