Выпуск новостей за 15:00: Депортация Исаева. Филиппины сотрясло мощное землетрясение
В выпуске новостей за 15 декабря по состоянию на 15:00 – перед визитом Владимира Зеленского в Азербайджан, который планируется в ближайшие недели, Украина выдала Баку их оппозиционного активиста. Речь идет о блогере Эльвине Исаеве. На филиппинском острове Минданао погибла шестилетняя девочка. Она стала жертвой мощного землетрясения, которое поразило остров утром.
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