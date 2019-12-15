Випуск новин за 15:00: Депортація Ісаєва. Філіппіни струсонув потужний землетрус

У випуску новин за 15 грудня станом на 15:00 – перед візитом Володимира Зеленського до Азербайджану, який планується найближчими тижнями, Україна видала Баку їхнього опозиційного активіста. Йдеться про блогера Ельвіна Ісаєва. На філіппінському острові Мінданао загинула шестирічна дівчинка. Вона стала жертвою потужного землетрусу, який вразив острів вранці.

Також у випуску: На південному заході Китаю затопило вугільну шахту. Російські окупаційні війська продовжують нехтувати взятими на себе у Франції зобов'язаннями про припинення вогню. Сильний вітер з дощами вразив відразу кілька регіонів Франції.