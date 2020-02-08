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      Выпуск новостей за 15:00: Дезинфекция маршруток. Фейковые проверки самолетов

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 февраля по состоянию на 15:00 – в Днепре, чтобы хоть как-то остановить процесс распространения гриппа, взялись дезинфицировать общественный транспорт. Специальные средства перевозчики закупили самостоятельно и в течение дня по несколько раз их распиливают в салоне маршруток. В международных аэропортах Одессы и Киева вместо ремонта самолетов проводили только его имитацию.

      Также в выпуске:

      Украинский гарант уже встретился с Папой Римским Франциском. Говорили о мире в Украине, поддержке со стороны Ватикана и дальнейшем давлении на Российскую Федерацию.

      В Энергодаре Запорожской области пьяный водитель сбил на пешеходном переходе мать с ребенком 7 февраля. Тележка с трехмесячным малышом улетела на несколько метров.

      С начала суток боевики поливают артиллерийским и минометным огнем наши позиции возле Орехового, что на Луганщине.

      Одессит обокрал банк на сумму более миллиона гривен. Мужчина совершил мошенническую операцию онлайн. К схеме он привлек еще двух иностранцев.

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      Теги: Выпуск новостей СБУ авиация
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