Выпуск новостей за 15:00: Дезинфекция маршруток. Фейковые проверки самолетов
В выпуске новостей за 8 февраля по состоянию на 15:00 – в Днепре, чтобы хоть как-то остановить процесс распространения гриппа, взялись дезинфицировать общественный транспорт. Специальные средства перевозчики закупили самостоятельно и в течение дня по несколько раз их распиливают в салоне маршруток. В международных аэропортах Одессы и Киева вместо ремонта самолетов проводили только его имитацию.
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