Випуск новин за 15:00: Дезінфекція маршруток. Фейкові перевірки літаків
У випуску новин за 8 лютого станом на 15:00 – у Дніпрі, аби хоч якось зупинити процес поширення грипу, взялися дезінфікувати громадський транспорт. Спеціальні засоби перевізники закупили самостійно і впродовж дня по кілька разів їх розпилюють у салоні маршруток. У міжнародних аеропортах Одеси та Києва замість ремонту літаків проводили лише його імітацію.
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