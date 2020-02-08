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      Випуск новин за 15:00: Дезінфекція маршруток. Фейкові перевірки літаків

      Випуск новин 23 Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 лютого станом на 15:00 – у Дніпрі, аби хоч якось зупинити процес поширення грипу, взялися дезінфікувати громадський транспорт. Спеціальні засоби перевізники закупили самостійно і впродовж дня по кілька разів їх розпилюють у салоні маршруток. У міжнародних аеропортах Одеси та Києва замість ремонту літаків проводили лише його імітацію.

      Також у випуску:

      Український гарант вже зустрівся із Папою Римським Франциском. Говорили про мир в Україні, підтримку з боку Ватикану та подальший тиск на Російську Федерацію.

      В Енергодарі Запорізької області п'яний водій збив на пішохідному переході матір з дитиною 7 лютого. Візок з тримісячним малюком відлетів на кілька метрів.

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      Теги: Випуск новин авіація СБУ
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