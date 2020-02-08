Випуск новин за 15:00: Дезінфекція маршруток. Фейкові перевірки літаків

У випуску новин за 8 лютого станом на 15:00 – у Дніпрі, аби хоч якось зупинити процес поширення грипу, взялися дезінфікувати громадський транспорт. Спеціальні засоби перевізники закупили самостійно і впродовж дня по кілька разів їх розпилюють у салоні маршруток. У міжнародних аеропортах Одеси та Києва замість ремонту літаків проводили лише його імітацію.

Також у випуску:

Український гарант вже зустрівся із Папою Римським Франциском. Говорили про мир в Україні, підтримку з боку Ватикану та подальший тиск на Російську Федерацію.

В Енергодарі Запорізької області п'яний водій збив на пішохідному переході матір з дитиною 7 лютого. Візок з тримісячним малюком відлетів на кілька метрів.

Від початку доби бойовики поливають артилерійським та мінометним вогнем наші позиції біля Оріхового, що на Луганщині.

Одесит обікрав банк на суму у понад мільйон гривень. Чоловік здійснив шахрайську операцію онлайн. До схеми він залучив ще двох іноземців.