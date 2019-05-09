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      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Выпуск новостей за 15:00: Годовщина боев Мариуполя. Забрасывание автобусов камнями

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 мая по состоянию на 15:00 – Ровно 5 лет назад террористы предприняли попытку захватить город: штурмовали и поджигали здания, подстрекали местных жителей. На Днепропетровщине забросали камнями автобусы, которыми везли людей на демонстрацию к 9 мая. У двух автобусов хулиганы разбили лобовое и заднее стекло.

      Также в выпуске:

      Военные на передовой будут получать больше выплат.

      Украина отмечает День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

      Первые штрафы за буллинг.

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      Теги: День Победы 9 мая Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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