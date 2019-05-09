Выпуск новостей за 15:00: Годовщина боев Мариуполя. Забрасывание автобусов камнями
В выпуске новостей за 9 мая по состоянию на 15:00 – Ровно 5 лет назад террористы предприняли попытку захватить город: штурмовали и поджигали здания, подстрекали местных жителей. На Днепропетровщине забросали камнями автобусы, которыми везли людей на демонстрацию к 9 мая. У двух автобусов хулиганы разбили лобовое и заднее стекло.
Также в выпуске:
Военные на передовой будут получать больше выплат.
Украина отмечает День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Первые штрафы за буллинг.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии