Выпуск новостей за 15:00: Годовщина боев Мариуполя. Забрасывание автобусов камнями

В выпуске новостей за 9 мая по состоянию на 15:00 – Ровно 5 лет назад террористы предприняли попытку захватить город: штурмовали и поджигали здания, подстрекали местных жителей. На Днепропетровщине забросали камнями автобусы, которыми везли людей на демонстрацию к 9 мая. У двух автобусов хулиганы разбили лобовое и заднее стекло.

Также в выпуске: Военные на передовой будут получать больше выплат. Украина отмечает День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Первые штрафы за буллинг.

Источник: 24 канал