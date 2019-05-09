Випуск новин за 15:00: Річниця боїв за Маріуполь. Закидання автобусів камінням
У випуску новин за 9 травня станом на 15:00 – Рівно 5 років тому терористи здійснили спробу захопити місто: штурмували й підпалювали будівлі, підбурювали місцевих жителів. На Дніпропетровщині закидали камінням автобуси, якими везли людей на демонстрацію до 9 травня. У двох автобусах хулігани розбили лобове та заднє скло.
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Джерело: 24 канал
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