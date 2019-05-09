Випуск новин за 15:00: Річниця боїв за Маріуполь. Закидання автобусів камінням

У випуску новин за 9 травня станом на 15:00 – Рівно 5 років тому терористи здійснили спробу захопити місто: штурмували й підпалювали будівлі, підбурювали місцевих жителів. На Дніпропетровщині закидали камінням автобуси, якими везли людей на демонстрацію до 9 травня. У двох автобусах хулігани розбили лобове та заднє скло.

Також у випуску: Військові на передовій отримуватимуть більше виплат. Україна відзначає День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Перші штрафи за булінг.

Джерело: 24 канал