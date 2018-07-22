Выпуск новостей за 15:00: Гройсман про Усика. Скандал вокруг "Биотехкома"

В выпуске новостей за 22 июля по состоянию на 15:00 – премьер-министр Украины Владимир Гройсман попросил президента Петра Порошенко не ограничиваться поздравлениями в победе Александра Усика над Гассиевым и предложил присвоить боксеру звание "Герой Украины". Руководителя клиники "Биотехком", специализирующуюся на репродуктивных технологиях, обвиняют в продаже младенцев за границу.

Также в выпуске: Украинец Александр Усик одолел россиянина Мурата Гассиева в финальной суперсерии по боксу в тяжелом весе. 180 лет каждому – такой приговор получили два украинца в Греции за транспортировку нелегалов. В парламенте Украины зарегистрирован законопроект, который предусматривает, что только те, кто постоянно проживает в Украине, будут иметь право на детей от суррогатных матерей.