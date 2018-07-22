Випуск новин за 15:00: Гройсман про Усика. Скандал навколо "Біотехком"

У випуску новин за 22 липня станом на 15:00 – прем'єр-міністр України Володимир Гройсман попросив президента Петра Порошенка не обмежуватися вітаннями щодо перемоги Олександра Усика над Гассієвим і запропонував присвоїти боксеру звання "Герой України". Керівника клініки "Біотехком", що спеціалізується на репродуктивних технологіях, звинувачують у продажі немовлят за кордон.

Також у випуску: Українець Олександр Усик здолав росіянина Мурата Гассієва у фінальній суперсерії з боксу у важкій вазі. 180 років кожному – такий вирок отримали два українці у Греції за транспортування нелегалів. У парламенті України зареєстрували законопроект, який передбачає, що лише ті, хто постійно проживає в Україні, матимуть право на дітей від сурогатних матерів.