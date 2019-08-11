Выпуск новостей за 15:00: Грузия без протестов. Столкновения в Иерусалиме

В выпуске новостей за 11 августа по состоянию на 15:00 – в Грузии значительно меньше путешественников из России. Ведь Кремль заявил, что закрывает авиасообщение с грузинскими городами. Неспокойно в Иерусалиме, где мусульмане и иудеи не поделили Святое место. Дело в том, что мусульмане сегодня отмечают свой большой праздник – Курбан-Байрам, а у иудеев наоборот день траура – Тишина Бе Ав.

Также в выпуске: Переселенцы из Крыма основали в Черкасской области сырную ферму, на которой изготавливают более 20 видов сыра. Пока люди в Москве протестовали, Владимир Путин принял участие в мотошоу в аннексированном Крыму. Прокуратура Крыма обыскала судно, которое возило топливо для российского флота.

Источник: 24 канал