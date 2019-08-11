Выпуск новостей за 15:00: Грузия без протестов. Столкновения в Иерусалиме
В выпуске новостей за 11 августа по состоянию на 15:00 – в Грузии значительно меньше путешественников из России. Ведь Кремль заявил, что закрывает авиасообщение с грузинскими городами. Неспокойно в Иерусалиме, где мусульмане и иудеи не поделили Святое место. Дело в том, что мусульмане сегодня отмечают свой большой праздник – Курбан-Байрам, а у иудеев наоборот день траура – Тишина Бе Ав.
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Источник: 24 канал
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