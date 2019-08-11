15:58
11 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін повчає Трампа. Суперсила Пині
      Вєсті Кремля
      22:50, 10 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Що чекає на Луценка. Азартні зміни від Зеленського
      Вєсті.UA
      18:35, 10 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Випуск новин за 15:00: Грузія без протестів. Сутички у Єрусалимі

      Випуск новин 19 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 серпня станом на 15:00 – у Грузії значно поменшало мандрівників від північного сусіда. Адже Кремль заявив, що закриває авіасполучення з грузинськими містами. Неспокійно в Єрусалимі, де мусульмани та іудеї не поділили Святе місце. Справа у тому, що мусульмани сьогодні відзначають одне з найбільших своїх свят – Курбан-Байрам, а в іудеїв навпаки день жалоби – Тиша Бе Ав.

      Також у випуску:

      Переселенці з Криму заснували на Черкащині сирну ферму, на якій виготовляють понад 20 видів сиру.

      Поки люди у Москві протестували, то Володимир Путін взяв участь у мотошоу в анексованому Криму.

      Прокуратура Криму обшукала судно, що возило паливо для російського флоту.

      blog_ava
      40 років загибелі "Пахтакора" в небі: авіакатастрофи, які забирали футбольні команди
      сьогодні
      5199
      Теги: Випуск новин Новини Грузії
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Мифы о качественном и лучшем в мире советском образовании
      сьогодні , 15:00 Мифы о качественном и лучшем в мире советском образовании
      Максим Мирович 407
      40 років загибелі "Пахтакора" в небі: авіакатастрофи, які забирали футбольні команди
      сьогодні , 14:30 40 років загибелі "Пахтакора" в небі: авіакатастрофи, які забирали футбольні команди
      Наталя Сколоздра 1 5197
      Залишив бізнес і пішов на фронт: історія військового
      сьогодні , 12:00 Залишив бізнес і пішов на фронт: історія військового
      Володимир Патола
      Головні новини 10 серпня: 7 втрата України за час перемир’я на Донбасі, масові протести у Москві
      сьогодні , 09:00 Головні новини 10 серпня: 7 втрата України за час перемир’я на Донбасі, масові протести у Москві
      3827
      Падение цен на нефть "на пользу" для России
      сьогодні , 08:40 Падение цен на нефть "на пользу" для России
      Злой Одессит 7639
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук