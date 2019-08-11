Випуск новин за 15:00: Грузія без протестів. Сутички у Єрусалимі

У випуску новин за 11 серпня станом на 15:00 – у Грузії значно поменшало мандрівників від північного сусіда. Адже Кремль заявив, що закриває авіасполучення з грузинськими містами. Неспокійно в Єрусалимі, де мусульмани та іудеї не поділили Святе місце. Справа у тому, що мусульмани сьогодні відзначають одне з найбільших своїх свят – Курбан-Байрам, а в іудеїв навпаки день жалоби – Тиша Бе Ав.

Також у випуску: Переселенці з Криму заснували на Черкащині сирну ферму, на якій виготовляють понад 20 видів сиру. Поки люди у Москві протестували, то Володимир Путін взяв участь у мотошоу в анексованому Криму. Прокуратура Криму обшукала судно, що возило паливо для російського флоту.

Джерело: 24 канал