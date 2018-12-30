Выпуск новостей за 15:00: Избирательная реформа в Украине. Письма пленников Кремля
В выпуске новостей за 30 декабря по состоянию на 15:00 – депутаты уже год в обе руки "засевают" гречкой свои округа, где собираются повторно баллотироваться. Чиновники надеются, что смешанная партийно-мажоритарная система сохранится. Олег Сенцов, Николай Карпюк и Игорь Кияшко получили новости от родных, друзей и украинцев. Электронные письма прошли цензуру и вручены адресатам еще 29 декабря.
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Источник: 24 канал
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