Выпуск новостей за 15:00: Избирательная реформа в Украине. Письма пленников Кремля

В выпуске новостей за 30 декабря по состоянию на 15:00 – депутаты уже год в обе руки "засевают" гречкой свои округа, где собираются повторно баллотироваться. Чиновники надеются, что смешанная партийно-мажоритарная система сохранится. Олег Сенцов, Николай Карпюк и Игорь Кияшко получили новости от родных, друзей и украинцев. Электронные письма прошли цензуру и вручены адресатам еще 29 декабря.

Также в выпуске: В центре Львова авто на еврономерах влетело в автобусную остановку. Из-за серьезных столкновений в Бангладеше, где проходят парламентские выборы, по меньшей мере 12 человек погибли. Астрологи и дизайнеры рассказали в чем лучше встречать Новый год.