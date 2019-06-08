Выпуск новостей за 15:00: Избирательный список "Самопомочи". Притула вступил в партию "Голос"

В выпуске новостей за 8 июня по состоянию на 15:00 – 8 июня партия "Объединение "Самопомич" провела съезд, на котором представила первую двадцатку кандидатов в народные депутаты. Так, из первых – Андрей Садовый, Оксана Сыроед, Ольга Квасницкая , Александра Дрик, Татьяна Бедняк. Баллотироваться в Верховную Раду решил и шоумен Сергей Притула, он пойдет в парламент в составе партии Вакарчука "Голос".

Также в выпуске: На этих выходных целых пять политических сил собираются на съезды в Киеве. Украина разгромила Сербию со счетом 5:0 в матче отбора к Евро-2020. В Харькове во время съемок напали на оператора 24 канала Вадима Макарюка.

Источник: 24 канал