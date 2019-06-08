Випуск новин за 15:00: Виборчий список "Самопомочі". Притула вступив до партії "Голос"
У випуску новин за 8 червня станом на 15:00 – 8 червня партія "Об’єднання "Самопоміч" провела з'їзд, на якому представила першу двадцятку кандидатів у народні депутати. Так, з перших – Андрій Садовий, Оксана Сироїд, Ольга Квасницька, Олександра Дрік, Тетяна Бідняк. Балотуватися до Верховної Ради вирішив і шоумен Сергій Притула, він піде до парламенту у складі партії Святослава Вакарчука "Голос".
Також у випуску:
На цих вихідних аж п'ять політичних сил збираються на з'їзди в Києві.
Україна розгромила Сербію з рахунком 5:0 у матчі відбору до Євро-2020.
У Харкові під час зйомок напали на оператора 24 каналу Вадима Макарюка.
Джерело: 24 канал
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