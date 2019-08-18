Выпуск новостей за 15:00: Экологическая катастрофа на Донетчине. Ситуация на Донбассе

В выпуске за 18 августа по состоянию на 15:00 – в реке Кальмиус, которая преимущественно расположена на оккупированной территории Донетчины, уровень кишечной палочки составляет семь миллионов на литр. Российские наемники продолжают обстрелы позиций украинской армии, как будто и не было договоренностей о режиме прекращения огня. За прошедшие сутки оккупанты восемь раз обстреляли наших воинов.

Также в выпуске: В Днепре задержали мужчину, который совершил тройное ДТП и скрылся с места аварии. Им оказался помощник начальника Запорожской областной полиции майор Артур Филькинштейн. Цены на уголь, а следовательно и электроэнергию подскочили из-за заговора Минэнерго и ключевых угольных компаний. Расследование в вероятных антиконкурентных действиях начал Антимонопольный комитет. В столице Афганистана террорист-смертник ворвался на свадьбу и подорвал себя прямо во время церемонии.

Источник: 24 канал