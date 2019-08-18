Випуск новин за 15:00: Екологічна катастрофа на Донеччині. Ситуація на Донбасі

У випуску новин за 18 серпня станом на 15:00 – у річці Кальміус, що переважно розташована на окупованій території Донеччини, рівень кишкової палички складає сім мільйонів на літр. Російські найманці продовжують обстріли позицій української армії, як наче і не було домовленостей про режим припинення вогню. Минулої доби окупанти вісім разів обстріляли наших воїнів.

Також у випуску: У Дніпрі затримали чоловіка, який скоїв потрійну ДТП і втік з місця аварії. Ним виявився помічник начальника Запорізької обласної поліції майор Артур Фількінштейн. Ціни на вугілля, а відтак і електроенергію, підскочили через змову Міненерго та ключових вугільних компаній. Розслідування у ймовірних антиконкурентних діях почав Антимонопольний комітет. У столиці Афганістану терорист-смертник увірвався на весілля і підірвав себе просто під час церемонії.

Джерело: 24 канал