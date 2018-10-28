Выпуск новостей за 15:00: Как проходят президентские выборы в Грузии

В выпуске новостей за 28 октября по состоянию на 15:00 – грузины выбирают себе президента. Утром по всей стране открылись избирательные участки. Количество желающих возглавить страну рекордное – 25. И это несмотря на то, что полномочия нового президента значительно урежут. Ведь страна переходит к парламентской форме правления.

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