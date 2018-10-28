Випуск новин за 15:00: Як минають президентські вибори у Грузії

У випуску новин за 28 жовтня станом на 15:00 – грузини обирають собі президента. Зранку по всій країні відкрилися виборчі дільниці. Кількість бажаючих очолити країну рекордна – 25. І це попри те, що повноваження нового президента значно уріжуть. Адже країна переходить до парламентської форми правління.

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