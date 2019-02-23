16:27
23 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СЕСТРЫ АННА МАРИЯ ОПАНАСЮК ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Штрафы за грязные носки в поездах РФ. Путин учит считать
      Вєсті Кремля
      22:55, 22 февраля
      Вести.UA: сестры Опанасюк или адепты "русского мира". Скандальные оговорки Гройсмана
      Вєсті.UA
      21:15, 22 февраля
      Элитные особняки и дорогое оружие: как живут экоинспекторы Украины
      ЦРУ
      09:00, 22 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: ЗОЖ из-под палки
      Згадати все
      22:40, 22 февраля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СЕСТРЫ АННА МАРИЯ ОПАНАСЮК ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Выпуск новостей за 15:00: Картины для пленных моряков. Пожар в Индии

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 февраля по состоянию на 15:00 – в столице провели благотворительную ярмарку, где художники со всего мира представили картины, которые создали в поддержку украинских моряков. На аэродроме ВВС в Индии вспыхнул пожар, в результате которого сгорели почти 300 машин. Пожарные предположили, что причиной инцидента могла стать зажженная сигарета, которую выбросили в сухую траву.

      Также в выпуске:

      Спасатели Ивано-Франковской области осуществляют подъем на Поп Иван-Черногорский, чтобы эвакуировать оттуда туристов.

      В сети появилось видео, на котором люди в Чернигове в штабе соратника президента Сергея Березенко якобы говорят о том, что их голоса купили за 500 гривен.

      Террористы в Нигерии пытаются сорвать президентские выборы, они напали на несколько городов и устроили там взрывы.

      В Киеве открыли уникальный общественный ресторан Urban Space 500.

       

      blog_ava
      Нацотбор на Евровидение-2019: что известно о финалистах шоу и их песнях
      сегодня
      2558
      Теги: Выпуск новостей Украинцы в плену РФ Пожар Индия
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Боротьба з ФОПами замість боротьби з офшорами: уряд хоче підірвати ІТ-індустрію
      сегодня , 16:00 Боротьба з ФОПами замість боротьби з офшорами: уряд хоче підірвати ІТ-індустрію
      Віталій Шабунін 30
      Прямо в руки Медведчука: соратник Порошенка саботував закриття телеканалу "112 Україна"
      сегодня , 15:00 Прямо в руки Медведчука: соратник Порошенка саботував закриття телеканалу "112 Україна"
      Сергій Лещенко 164
      Даю час и всех буду расстреливать – на Волыни священник УПЦ МП открыл огонь по прихожанам
      сегодня , 14:48 Даю час и всех буду расстреливать – на Волыни священник УПЦ МП открыл огонь по прихожанам
      498
      Чому французи та італійці ненавидять одне одного? – The Times
      сегодня , 09:01 Чому французи та італійці ненавидять одне одного? – The Times
      Світові Медіа 2460
      США перед важной развилкой в своей истории: тайны Путина и Трампа скоро станут известны
      сегодня , 01:00 США перед важной развилкой в своей истории: тайны Путина и Трампа скоро станут известны
      Іван Яковина 1189
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук