Выпуск новостей за 15:00: Картины для пленных моряков. Пожар в Индии

В выпуске новостей за 23 февраля по состоянию на 15:00 – в столице провели благотворительную ярмарку, где художники со всего мира представили картины, которые создали в поддержку украинских моряков. На аэродроме ВВС в Индии вспыхнул пожар, в результате которого сгорели почти 300 машин. Пожарные предположили, что причиной инцидента могла стать зажженная сигарета, которую выбросили в сухую траву.

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