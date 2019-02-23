Випуск новин за 15:00: Картини для полонених моряків. Пожежа в Індії

У випуску новин за 23 лютого станом на 15:00 – у столиці провели благодійний ярмарок, де художники з різних куточків світу представили картини, які створили на підтримку українських моряків. На аеродромі військово-повітряних сил в Індії спалахнула пожежа, внаслідок якої згоріли майже 300 машин. Вогнеборці припустили, що причиною інциденту могла стати запалена сигарета, яку викинули в суху траву.

Також у випуску:

Рятувальники Івано-Франківської області здійснюють підйом на Піп Іван-Чорногірський, щоб евакуювати звідти туристів.

У мережі оприлюднили відео, на якому люди у Чернігові в штабі соратника президента Сергія Березенка начебто говорять про те, що їхні голоси купили за 500 гривень.

Терористи в Нігерії намагаються зірвати президентські вибори, вони напали на кілька міст і влаштували там вибухи.

У Києві відкрили унікальний громадський ресторан Urban Space 500.