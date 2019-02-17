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      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Выпуск новостей за 15:00: конференция по Безопасности в Мюнхене. Стрельба в Днепре

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 февраля по состоянию на 15:00 – в Мюнхене закончилась 55-я Международная конференция по безопасности. Среди важных тем форума традиционно были ситуации в Украине и Сирии, а самой резонансной стала речь канцлера Германии Ангелы Меркель. В Днепре пьяный мужчина из окна собственной квартиры попал из пистолета в таксиста. Правоохранители задержали стрелка.

      Также в выпуске:

      Спасатели нашли туристку, которая заблудилась в горах на Закарпатье.

      На Одесщине четвертая община перешла в Поместную церковь Украины.

      Олигарха времен Януковича Сергея Курченко вызывают на допрос по делу создания преступной организации.

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      Теги: Мюнхенская конференция Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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