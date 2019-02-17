Випуск новин за 15:00: Безпекова конференція у Мюнхені. Стрілянина у Дніпрі
У випуску новин за 17 лютого станом на 15:00 – у Мюнхені закінчилася 55-та Міжнародна конференція з безпеки. Серед важливих тем форуму традиційно були ситуація в Україні та Сирії, а найрезонанснішою стала промова канцлера Німеччини Ангели Меркель. У Дніпрі чоловік напідпитку з вікна власної квартири поцілив з пістолета у таксиста. Правоохоронці затримали стрільця.
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Джерело: 24 канал
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