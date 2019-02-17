Випуск новин за 15:00: Безпекова конференція у Мюнхені. Стрілянина у Дніпрі

У випуску новин за 17 лютого станом на 15:00 – у Мюнхені закінчилася 55-та Міжнародна конференція з безпеки. Серед важливих тем форуму традиційно були ситуація в Україні та Сирії, а найрезонанснішою стала промова канцлера Німеччини Ангели Меркель. У Дніпрі чоловік напідпитку з вікна власної квартири поцілив з пістолета у таксиста. Правоохоронці затримали стрільця.

Також у випуску: Рятувальники знайшли туристку, яка заблукала у горах на Закарпатті. На Одещині четверта громада перейшла до Помісної церкви України. Олігарха часів Януковича Сергія Курченка викликають на допит по справі створення злочинної організації.