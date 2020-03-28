Выпуск новостей за 15:00: Коронавирус у медиков. Закрытие больницы на Сумщине
В выпуске новостей за 28 марта по состоянию на 15:00 – в Монастырском районе Тернопольской области коронавирусом массово болеют медики. Уже 24 врача имеют подтвержденный диагноз COVID-19. На Сумщине закрыли отделение больницы после смертельного случая коронавируса. В помещении проведут дезинфекционные мероприятия. А всем медикам, контактировавшим с умершей женщиной, проведут тест на COVID-19.
Также в выпуске:
Этой ночью стрелки часов переводят на час вперед.
В английском Бирмингеме местный аэропорт превратят в морг.
В Запорожской области женщина выздоровела от коронавируса.
В Харькове из-за ДТП пострадали 4 человека.
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