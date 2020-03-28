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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 15:00: Коронавирус у медиков. Закрытие больницы на Сумщине

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 марта по состоянию на 15:00 – в Монастырском районе Тернопольской области коронавирусом массово болеют медики. Уже 24 врача имеют подтвержденный диагноз COVID-19. На Сумщине закрыли отделение больницы после смертельного случая коронавируса. В помещении проведут дезинфекционные мероприятия. А всем медикам, контактировавшим с умершей женщиной, проведут тест на COVID-19.

      Также в выпуске:

      Этой ночью стрелки часов переводят на час вперед.

      В английском Бирмингеме местный аэропорт превратят в морг.

      В Запорожской области женщина выздоровела от коронавируса.

      В Харькове из-за ДТП пострадали 4 человека.

      Теги: Тернополь Сумы Выпуск новостей
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