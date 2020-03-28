Випуск новин за 15:00: Коронавірус у медиків. Закриття лікарні на Сумщині
У випуску новин за 28 березня станом на 15:00 – у Монастириському районі Тернопільської області на коронавірус масово хворіють медики. Вже 24 лікаря мають підтверджений діагноз Covid-19. На Сумщині закрили відділення лікарні після смертельного випадку коронавірусу. В приміщенні проведуть дезінфекційні заходи. А усім медикам, що контактували з померлою жінкою, проведуть тест на COVID-19.
Також у випуску:
Цієї ночі стрілки годинника переводять на годину вперед.
В англійському Бірмінгемі місцевий аеропорт перетворять на морг.
В Запорізькій області жінка одужала від коронавірусу.
У Харкові через ДТП постраждали 4 людей.
Читайте також
Вибір редакції
-
Зеленський призначив командувачем ЗСУ Руслана Хомчака, а керівником ООС – Наєвасьогодні , 12:57
-
Прогноз погоди на 28 березня: весняне тепло огорне всю Українусьогодні , 09:17
-
Народні месники чи карпатські головорізи: ким насправді були опришкисьогодні , 09:40
-
Чи є хворі на коронавірус серед українських воїнів: у ЗСУ відзвітували про ситуаціюсьогодні , 13:00
-
Хто замінить Авакова, якщо він захворіє на коронавіруссьогодні , 12:34
-
У нас картопля є, – Лукашенко заперечив можливий голод через коронавірус: відеосьогодні , 11:52