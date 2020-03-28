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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 15:00: Коронавірус у медиків. Закриття лікарні на Сумщині

      Випуск новин -

      У випуску новин за 28 березня станом на 15:00 – у Монастириському районі Тернопільської області на коронавірус масово хворіють медики. Вже 24 лікаря мають підтверджений діагноз Covid-19. На Сумщині закрили відділення лікарні після смертельного випадку коронавірусу. В приміщенні проведуть дезінфекційні заходи. А усім медикам, що контактували з померлою жінкою, проведуть тест на COVID-19.

      Також у випуску: 

      Цієї ночі стрілки годинника переводять на годину вперед.

      В англійському Бірмінгемі місцевий аеропорт перетворять на морг.

      В Запорізькій області жінка одужала від коронавірусу. 

      У Харкові через ДТП постраждали 4 людей.

      Теги: Тернопіль Суми Випуск новин
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