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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019
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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Выпуск новостей за 15:00: Коварные обстрелы на Донбассе. Наказание для убийц активиста

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 декабря по состоянию на 15:00 – на Донбассе продолжают убивать наших защитников. Один армеец погиб, еще двое ранены. Российские наемники усилили атаки. Сегодня в Донецкой области похоронили Артема Мирошниченко. Активиста и волонтера забили до смерти пьяные подростки, им не понравилось что тот ответил им на украинском.

      Также в выпуске:

      Вчера в Сочи между главами Беларуси и России начались переговоры об объединении двух государств. Длились они более 5 часов.

      Украинская спортсменка Елена Овчинникова завоевала титул чемпионки мира по муай-тай среди женщин по версии WBC.

      Магнитные бури в декабре 2019 года: в какие дни воздействие будет наиболее сильным
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      Теги: Новости политики Активисты Война Война на Донбассе Выпуск новостей
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