Выпуск новостей за 15:00: Коварные обстрелы на Донбассе. Наказание для убийц активиста

В выпуске новостей за 8 декабря по состоянию на 15:00 – на Донбассе продолжают убивать наших защитников. Один армеец погиб, еще двое ранены. Российские наемники усилили атаки. Сегодня в Донецкой области похоронили Артема Мирошниченко. Активиста и волонтера забили до смерти пьяные подростки, им не понравилось что тот ответил им на украинском.

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