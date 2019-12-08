Выпуск новостей за 15:00: Коварные обстрелы на Донбассе. Наказание для убийц активиста
В выпуске новостей за 8 декабря по состоянию на 15:00 – на Донбассе продолжают убивать наших защитников. Один армеец погиб, еще двое ранены. Российские наемники усилили атаки. Сегодня в Донецкой области похоронили Артема Мирошниченко. Активиста и волонтера забили до смерти пьяные подростки, им не понравилось что тот ответил им на украинском.
Также в выпуске:
Вчера в Сочи между главами Беларуси и России начались переговоры об объединении двух государств. Длились они более 5 часов.
Украинская спортсменка Елена Овчинникова завоевала титул чемпионки мира по муай-тай среди женщин по версии WBC.
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