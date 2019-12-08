17:17
8 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      18:59, 7 грудня
      Вєсті.UA
      18:09, 7 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Випуск новин
      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019

      Випуск новин за 15:00: Підступні обстріли на Донбасі. Покарання для вбивць активіста

      Випуск новин 41 Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 грудня станом на 15:00 – на Донбасі продовжують вбивати наших захисників. Один армієць загинув, ще двоє поранені. Російські найманці посилили атаки. Сьогодні на Донеччині поховали Артема Мірошниченка. Активіста та волонтера забили до смерті нетверезі підлітки, їм не сподобалося що той відповів їм українською.

      Також у випуску:

      Учора в Сочі між очільниками Білорусі та Росії почалися перемовини про об'єднання двох держав. Тривали вони понад 5 годин.

      Українська спортсменка Олена Овчиннікова виборола титул чемпіонки світу з муай-тай серед жінок за версією WBC.

      Пожежа в коледжі Одеси: під завалами знайшли ще 2 тіла – кількість жертв зросла до 10
      сьогодні
      21114
      Теги: Новини політики Випуск новин Війна на Донбасі Війна Активісти
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:00 Світові метрополії, які збідніли та втратили своє значення. Частина друга
      Борис Немировський 451
      сьогодні , 15:00 Бюрократичне пекло, або Булінг українців у державних установах
      Олекса Коба 384
      сьогодні , 12:00 Путин – это и есть Россия, или Чем кремлевская политика похожа на гитлеровскую
      Павло Казарін 670
      сьогодні , 12:00 Він обіцяв людям мир, – Дмитро Кулеба про наміри Зеленського щодо зустрічі у Франції
      Блог Соцмережі 793
      сьогодні , 09:00 Вопрос Крыма на нормандской встрече: чем может закончиться дискуссия
      Блог Медіа 1643
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук