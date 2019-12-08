Випуск новин за 15:00: Підступні обстріли на Донбасі. Покарання для вбивць активіста

У випуску новин за 8 грудня станом на 15:00 – на Донбасі продовжують вбивати наших захисників. Один армієць загинув, ще двоє поранені. Російські найманці посилили атаки. Сьогодні на Донеччині поховали Артема Мірошниченка. Активіста та волонтера забили до смерті нетверезі підлітки, їм не сподобалося що той відповів їм українською.

Також у випуску: Учора в Сочі між очільниками Білорусі та Росії почалися перемовини про об'єднання двох держав. Тривали вони понад 5 годин. Українська спортсменка Олена Овчиннікова виборола титул чемпіонки світу з муай-тай серед жінок за версією WBC.