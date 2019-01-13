Выпуск новостей за 15:00: Лавины в Альпах. Правила полета беспилотников

В выпуске новостей за 13 января по состоянию на 15:00 – в Альпах лавина унесла жизни трех туристов, еще один пропал без вести: все жертвы – граждане Германии. Синоптики предупреждают о высоком риске схода новых лавин. Дроны с камерами часто используют журналисты, чтобы иметь возможность увидеть то, что скрывают от общественности, например, чиновники. И теперь правила полетов беспилотников изменили

Также в выпуске: Пожар на химзаводе в Калуше: пострадавших нет, очаг локализовали. В Харькове начался традиционный Вертеп-фест. Как сообщает Укргидрометцентр, пол-Украины обильно будет засыпать снегом при значительном повышении температуры.