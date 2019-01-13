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      Выпуск новостей за 15:00: Лавины в Альпах. Правила полета беспилотников

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 января по состоянию на 15:00 – в Альпах лавина унесла жизни трех туристов, еще один пропал без вести: все жертвы – граждане Германии. Синоптики предупреждают о высоком риске схода новых лавин. Дроны с камерами часто используют журналисты, чтобы иметь возможность увидеть то, что скрывают от общественности, например, чиновники. И теперь правила полетов беспилотников изменили

      Также в выпуске:

      Пожар на химзаводе в Калуше: пострадавших нет, очаг локализовали.

      В Харькове начался традиционный Вертеп-фест.

      Как сообщает Укргидрометцентр, пол-Украины обильно будет засыпать снегом при значительном повышении температуры.

      Теги: Выпуск новостей авиация Стихийный бедствия Жертвы
      Источник: 24 канал
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