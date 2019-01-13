16:07
13 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін та яйця. Шпигун-артилерист
      Вєсті Кремля
      19:25, 12 січня
      Вєсті.UA. Жир: Сюрприз під ялинку. Релігійна отвєточка Ляшка
      Вєсті.UA
      18:48, 12 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС

      Випуск новин за 15:00: Лавини в Альпах. Правила польоту безпілотників

      Випуск новин 7 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 січня станом на 15:00 – в Альпах лавина забрала життя трьох туристів, ще один зник безвісти: усі жертви – громадяни Німеччини. Синоптики попереджають про високий ризик сходження нових лавин. Дрони з камерами часто використовують журналісти, щоб мати змогу побачити те, що приховують від громадськості, наприклад, чиновники. Та тепер правила польотів безпілотників змінилися.

      Також у випуску:

      Пожежа на хімзаводі у Калуші: постраждалих немає, вогнище локалізували.

      У Харкові розпочався традиційний Вертеп-фест.

      Як повідомляє Укргідрометцентр, пів-України рясно засипатиме снігом при значному підвищенні температури.

      Теги: Випуск новин Жертви Стихійні лиха авіація
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Топ-10 найбільш очікуваних споруд 2019 року
      сьогодні , 16:01 Топ-10 найбільш очікуваних споруд 2019 року
      Наталя Сколоздра 19
      Під патронатом Кремля: як Бойко та Порошенко створюють нові схеми для корупційного заробітку
      сьогодні , 14:00 Під патронатом Кремля: як Бойко та Порошенко створюють нові схеми для корупційного заробітку
      Сергій Лещенко 645
      Жити в борг було легко, або Не заздрю наступному Президенту України
      сьогодні , 13:00 Жити в борг було легко, або Не заздрю наступному Президенту України
      Артем Овдієнко 1159
      Красиві привітання на Старий Новий рік у прозі та віршах
      сьогодні , 12:54 Красиві привітання на Старий Новий рік у прозі та віршах
      26241
      Сію-сію, посіваю: віншування на Старий Новий рік українською мовою
      сьогодні , 10:57 Сію-сію, посіваю: віншування на Старий Новий рік українською мовою
      22380
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук