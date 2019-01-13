Випуск новин за 15:00: Лавини в Альпах. Правила польоту безпілотників

У випуску новин за 13 січня станом на 15:00 – в Альпах лавина забрала життя трьох туристів, ще один зник безвісти: усі жертви – громадяни Німеччини. Синоптики попереджають про високий ризик сходження нових лавин. Дрони з камерами часто використовують журналісти, щоб мати змогу побачити те, що приховують від громадськості, наприклад, чиновники. Та тепер правила польотів безпілотників змінилися.

Також у випуску: Пожежа на хімзаводі у Калуші: постраждалих немає, вогнище локалізували. У Харкові розпочався традиційний Вертеп-фест. Як повідомляє Укргідрометцентр, пів-України рясно засипатиме снігом при значному підвищенні температури.