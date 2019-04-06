Выпуск новостей за 15:00: Масштабные наводнения в Иране. Иностранные СМИ о дебатах

В выпуске новостей за 6 апреля по состоянию на 15:00 – следствием масштабного наводнения в Иране стали по меньшей мере 70 погибших. Всего в зоне опасности 23 провинции. Иностранные СМИ насмехаются над избирательными баталиями президентской гонки в Украине.

Также в выпуске: На Днепропетровщине в пожаре погиб отец и двое детей. В Мариуполе многоквартирный дом треснул пополам. На Киевщине подросток насмерть сбил двух девушек. На фронте погиб один украинский защитник и двое получили ранения.

Источник: 24 канал