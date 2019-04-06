Выпуск новостей за 15:00: Масштабные наводнения в Иране. Иностранные СМИ о дебатах
В выпуске новостей за 6 апреля по состоянию на 15:00 – следствием масштабного наводнения в Иране стали по меньшей мере 70 погибших. Всего в зоне опасности 23 провинции. Иностранные СМИ насмехаются над избирательными баталиями президентской гонки в Украине.
Также в выпуске:
На Днепропетровщине в пожаре погиб отец и двое детей.
В Мариуполе многоквартирный дом треснул пополам.
На Киевщине подросток насмерть сбил двух девушек.
На фронте погиб один украинский защитник и двое получили ранения.
Источник: 24 канал
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