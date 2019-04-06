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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Выпуск новостей за 15:00: Масштабные наводнения в Иране. Иностранные СМИ о дебатах

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 апреля по состоянию на 15:00 – следствием масштабного наводнения в Иране стали по меньшей мере 70 погибших. Всего в зоне опасности 23 провинции. Иностранные СМИ насмехаются над избирательными баталиями президентской гонки в Украине.

      Также в выпуске:

      На Днепропетровщине в пожаре погиб отец и двое детей.

      В Мариуполе многоквартирный дом треснул пополам.

      На Киевщине подросток насмерть сбил двух девушек.

      На фронте погиб один украинский защитник и двое получили ранения.

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      Теги: Иран Журналисты СМИ Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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